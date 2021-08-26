Gigi Becali bildiğiniz gibi! Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
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Gigi Becali bildiğiniz gibi! Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi

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"Morutan'ı 10 milyon eurodan aşağıya satmam" diyen ancak futbolcuyu Galatasaray'a 3.5 milyon euroya satan Staeau Bükreş'in sahibi Gigi Becali, şimdi de adı sarı-kırmızılılarla anılan bir diğer Rumen futbolcu Octavian Popescu'yla ilgili konuştu. Becali yaptığı açıklamada, "Octavian Popescu satılık değil. 15 milyon euro'luk bir teklif gelse bile ilgilenmiyorum. Parayla değişilmez bir oyuncu" dedi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Rumen futbolcular Cicaldau ve Morutan'ı renklerine bağlamasının ardından şimdi de Octavian Popescu'yla ilgileniyor. Steaua Bükreş forması giyen futbolcuyla ilgili konuşan kulübün sahibi, Popescu'yu satmayacağını ifade etti.

"PARAYLA DEĞİŞİLMEZ BİR OYUNCU"

Sporx'in haberine göre; Romanya'dan prosport'a konuşan FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın teklif yapıp yapmadığına dair gelen soruya, "Octavian Popescu satılık değil. 15 milyon euro'luk bir teklif gelse bile ilgilenmiyorum. Octavian Popescu'yu satmayacağım. Parayla değişilmez bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

18 YAŞINDA 42 RESMİ MAÇA ÇIKTI

FCSB'nin 2020 yazında 200 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Octavian Popescu, sol kanatta forma giyiyor. Popescu, profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

Gigi Becali bildiğiniz gibi! Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, '15 milyona bile satmam' dedi
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Gigi Becali bildiğiniz gibi! Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi - Haberler Spor
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