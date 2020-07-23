Gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi
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Gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi

Kamuoyunda Canan Karatay düzenlemesi olarak bilinen, gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkiler üzerine araya girerek görüşmenin ertelenmesini istediği belirtildi.

Gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi
23.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:55

Yanıltıcı beslenme tavsiyelerinde bulunanlara ceza verilmesini ve hobi bahçeleri adı altında tarım arazilerindeki yapıların yıkılmasını öngören kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Ekim ayına ertelendi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kamuoyunda Canan Karatay düzenlemesi olarak bilinen ve gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifi ekim ayına kaldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ıngelen tepkiler üzerine devreye girdiği, gıdada sansür tartışmalarına sebep olsan kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini istediği belirtildi.

50 BİN TL'YE KADAR CEZASI OLACAK

TBMM Tarım Komisyonu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa teklifinde hobi bahçesi adı altında tarım arazileri üzerinde kurulan yapılarla ilgili cezaların artırılması ve bu yapıların yıkılmasına yönelik hükümler yer alıyor. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 'Gıda Bilim Kurulu' kurulması ve bu kurulun onayını almayan beslenme ve gıda konusundaki tavsiyelere izin verilmemesi öngörülüyor. Bilimsel bir ispata dayanmayan bu tür yayınlara 50 bin liraya kadar da para cezası verilmesi hükme bağlanıyor.

DÜZENLEMELER TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Teklifte yer alan hobi bahçeleri ve gıda konusundaki bu düzenlemeler kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu. Özellikle beslenme ve gıda konusundaki önerilerin Gıda Bilim Kurulunun iznine tabi olması uygulamasının sansür manasına geleceği ileri sürülmüştü. AK Parti içinde de bu düzenlemenin alternatif tıp sektörüne zarar vereceğini yolunda görüşler dile getirilmişti.

ERDOĞAN: YENİDEN ÇALIŞIN

Hobi bahçelerine ilişkin düzenlemede ise cezaların yüksek olduğu, buralardaki yapıların yıkım sürecine ilişkin maliyetlerin vatandaşa ek yük oluşturacağı belirtiliyor. Bu tartışmalar sebebiyle; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun yeniden gözden geçirilmesini ve ekim ayına bırakılmasını istedi. AK Parti kurmayları, yeni dönemde tartışma konusu olan hükümlerle ilgili yeni bir çalışma yapılacağını, bu çerçevede kamuoyundaki endişelerin giderileceğini dile getirdi.

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