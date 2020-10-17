Gıda sektörünün önde gelenleri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde toplandı
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Gıda sektörünün önde gelenleri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde toplandı

17.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:48
Gıda sektörünün önde gelenleri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde toplandı

Türk gıda sektöründen ülkenin önde gelen iş adamları, sanat, siyaset ve bilim ve akademi dünyasının temsilcileri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesinde bir araya geldi.

Türk gıda sektöründen ülkenin önde gelen iş adamları, sanat, siyaset ve bilim ve akademi dünyasının temsilcileri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesinde bir araya geldi.

Zirveyi düzenleyen LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) Turkey tarafından yapılan açıklamada, etkinlikte gıda sektöründe kalite bilincinin yerleştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığının altı çizildi.

İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) Turkey tarafından yapılan zirvede, açılış konuşmasını LOB Türkiye başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı. Siyasi temsilcilerin ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin konuşmasında sonra Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz moderatörlüğünde gıdada üretici sorumluluğu başlıklı program gerçekleştirildi.

Zirveye Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık da katılarak deneyimlerini paylaştı. Kırbıyık "Biz etil alkol, kağıt grubu, detarjan ve kimya grubunda yer alan ürünleri üreten 5 adet fabrikamız ile sektörde önemli bir eksikliği gideren bir holdingiz. Bu zirve ülkemizde kalitenin ve gıda güvenliğinin önemini ortaya koyuyor. Bu günlerde çok ihtiyacı olduğumuz bu zirveye Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsımı davet etmeleri çok önemli işleri başardığımızı gösterir. Turizmin Başkenti Antalya'dan bir firmayı davet eden 'Leaders Of Branding Intelligence Summit' e teşekkür ederim" dedi.

Yapılan zirvede 'Gıda güvenilirliğinin Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında da en önemli gündem maddelerinin başında yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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