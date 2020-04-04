Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı" dedi.
04.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:46
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com