Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı" dedi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı" dedi. Kaynak: Dunya.com