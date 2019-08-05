Gıda fiyatlarındaki düşüş tüketiciye ne kadar yansıyor?
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, temmuz ayında yüzde 1,1 düşen gıda fiyatları artış hızını değerlendirdi.
Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, temmuz ayında yüzde 1,1 düşen gıda fiyatları artış hızını değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com
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