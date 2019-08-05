Gıda fiyatlarındaki düşüş tüketiciye ne kadar yansıyor?

Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, temmuz ayında yüzde 1,1 düşen gıda fiyatları artış hızını değerlendirdi.

5.08.2019 16:34
Gıda fiyatlarındaki düşüş tüketiciye ne kadar yansıyor?

Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, temmuz ayında yüzde 1,1 düşen gıda fiyatları artış hızını değerlendirdi...

Kaynak: Dunya.com

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