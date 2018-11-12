Giannakopoulos Ortalığı Karıştırdı! 'Atın Bunları Ligden'

Panathinaikos'un THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı karşılaşmanın hakemlerinin karşılaşmaya 20'şer bin euroluk bahis oynamakla şuçladı. Giannakopoulos'un bu suçlamaları hakem raporuna da yansıdı.

'Atın bunları ligden'

Olympiakos bu iddiaya sert tepki gösterdi ve Panathinaikos'un Avrupa Ligi'nden atılmasını, Giannakopoulos'a da verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istedi.