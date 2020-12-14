Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi

Gianfranco Zola, Premier Lig'e gelmiş ilk yabancı yıldızlardan biriydi. Zola, yedi yıl boyunca giydiği Chelsea formasında gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri haline geldi.