Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi

14.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:11

Gianfranco Zola, Premier Lig'e gelmiş ilk yabancı yıldızlardan biriydi. Zola, yedi yıl boyunca giydiği Chelsea formasında gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri haline geldi.

Gianfranco Zola, Premier Lig'e gelmiş ilk yabancı yıldızlardan biriydi. Zola, yedi yıl boyunca giydiği Chelsea formasında gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri haline geldi.

Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi

Kaynak: Dugout

İlgili Haberler

Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz
Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz
Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı
Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Pierre Webo Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:15:39. #1.15#
title