Gianfranco Zola'nın Chelsea Efsanesi'ne Dönüşme Hikayesi
14.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:11
Gianfranco Zola, Premier Lig'e gelmiş ilk yabancı yıldızlardan biriydi. Zola, yedi yıl boyunca giydiği Chelsea formasında gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri haline geldi.
Gianfranco Zola, Premier Lig'e gelmiş ilk yabancı yıldızlardan biriydi. Zola, yedi yıl boyunca giydiği Chelsea formasında gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi oyuncularından biri haline geldi.
Kaynak: Dugout