Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi
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Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cezayir-Zambiya maçında sahadan sekerek ayrılan Beşiktaşlı yıldız Rachid Ghezzal'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Menajer Metin Korkmaz, temsilcisi olduğu futbolcunun sağlığı hakkında, "Ghezzal ile konuştum. Bilediğinde şişlik ve morluk yokmuş. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Şimdilik endişelenecek bir şey yok" diye konuştu.

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Süper Lig'de asist krallığında zirvede bulunan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, ülkesi Cezayir için oynadığı karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarları korkutan bir sakatlık yaşadı. İlk yarının uzatma dakikalarında sol bileği burkulan yetenekli oyuncu, ayağının üzerine basmakta zorluk çekti ve sahadan sağlık ekiplerinin yardımıyla ayrıldı. Sekerek ayrılması sebebiyle sakatlığı ciddi olduğu düşünülen Ghezzal'de endişe edilecek bir durumun olmadığını menajeri Metin Korkmaz açıkladı. Beşiktaş'ın bu sezon asist yükünü çeken futbolcunun sağlığında problem olmaması yüzleri güldürdü.

1 GOL ATTI, ASİSTİ DE ESKİ FENERBAHÇELİ'YE YAPTI

28 yaşındaki futbolcu 3-3 biten mücadelenin 19'uncu dakikasında ülkesi adına ilk golü kaydetti. Bunun ardından 6 dakika sonra ise eski Fenerbahçeli forvet İslam Slimani'nin attığı golün asistini yaptı. 45 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdıran Ghezzal, ikinci yarıda üretkenliği düşen Cezayir adına sahada ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Cezayir, 2-0 öne geçtiği mücadelede kendisinden zayıf rakibi karşısında yeşil sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

BONSERVİSİ İÇİN PAZARLIK YAPILACAK

Tapusu İngiliz ekibi Leicester'da olan Ghezzal'in kalıcı olarak Beşiktaş'a gelebilmesi için de Siyah-Beyazlı yönetim nabız yoklamaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun kazanılması halinde Leicester'la yapılacak pazarlıklarda Beşiktaş ekonomik olarak biraz daha rahat olacak. Ghezzal için 7-8 milyon Euro civarında bedel konuşuluyor, ancak Siyah-Beyazlılar'ın 5 milyon Euro'nun üzerine çıkması ise zor bir ihtimal olarak gözüküyor.

Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:33:49. #1.14#
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