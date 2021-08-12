Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir

Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun transferini açıkladığı videoda ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaray'ın da peşinde olduğu futbolcu, siyah-beyazlıların yayınladığı videoda "Niye buraya geldin?" şeklindeki soruya, "Endişelenme ben nereye gideceğimi bilirim" şeklinde cevap verdi. Öte yandan siyah-beyazlılar da bu videoyu sosyal medya hesabında "O nereye gideceğini bilir" şeklinde paylaştı.