Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
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Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir

Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun transferini açıkladığı videoda ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaray'ın da peşinde olduğu futbolcu, siyah-beyazlıların yayınladığı videoda "Niye buraya geldin?" şeklindeki soruya, "Endişelenme ben nereye gideceğimi bilirim" şeklinde cevap verdi. Öte yandan siyah-beyazlılar da bu videoyu sosyal medya hesabında "O nereye gideceğini bilir" şeklinde paylaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği yıldız futbolcu Ghezzal, siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Kara Kartal, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ghezzal transferini açıkladığı videoda Galatasaray'a göndermede bulundu.

Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir

"ENDİŞELENME BEN NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİRİM"

Beşiktaş'ın "O nereye gideceğini bilir" notuyla paylaştığı videoda Ghezzal'ın "Niye buraya geldin?" sorusuna "Endişelenme ben nereye gideceğimi bilirim" cevabı, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarları mest eden paylaşıma binlerce beğeni geldi.

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Ali Gülhan
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