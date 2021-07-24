Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi

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Rachid Ghezzal'ın Galatasaray ile Beşiktaş arasında gidip gelmesinden dolayı Türkiye'de temsilcisi Hakan Korkmaz, sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kaldı. Korkmaz kötü sözler yazanlara sert çıkıştı. Hakan Korkmaz, "Sizin kadar ben de Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum ve oyuncuya da ilettim. Bana komisyoncu dediniz. Beşiktaş dışında da bir kulüple görüşmedim" dedi.

Yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferinde galip gelen taraf Beşiktaş oldu. Ancak transfer bitmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. Eleştirilerden nasibini en çok alan isimlerden birisi de menajer Hakan Korkmaz. Korkmaz sosyal medya hesabından kendisine hakaretler iletenlere ağır cevap verdi.

İşte Korkmaz'ın açıklamaları:

"Oyuncuyu getirdiğimde bana komisyoncu dediniz, şimdi ise hain. Ben hiçbir zaman Beşiktaş dışında bir kulüple görüşmedim. Sn. Sergen Yalçın, Sn. Ahmet Nur Cebi ve Sn. Emre Kocadağ'ın olduğu yerde bunu yapmam mümkün değil ve ayrıca etik olmayacağının her zaman farkındaydım.

"TARAFTARIN BİLMESİNİ İSTERİM"

Ben her zaman herkes yerinde güzel mantalitesi ile hareket ettim bunu sevgili Beşiktaş taraftarınının bilmesini isterim. Sizin kadar bende oyuncunun Beşiktaş'ta kalmasını istiyorum ve net bir şekilde oyuncuyada illettim konuşmalarımızda.

"SESSİZ KALDIM"

TV'de, basında ve sosyal medyada hakkımda çıkaneleştiri ve iftiralara itibar etmemenizi rıca ediyorum. Bu süreçte sesiz kalmamın nedenioyuncuya ve Beşiktaş Kulübü'ne zarar vermemektir. Yakında görüşmek dileği ile hoşça kalın."