Geyikli kapalı pazar alanına kavuşuyor
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Geyikli kapalı pazar alanına kavuşuyor

Geyikli kapalı pazar alanına kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, 6 bin metrekarelik kapalı pazar alanının 1 sene sonra hizmete gireceğini söyledi.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, 6 bin metrekarelik kapalı pazar alanının 1 sene sonra hizmete gireceğini söyledi.

Geyikli Kapalı Pazaryeri projesinin ihale aşamasının sonuçlandığını ifade eden Başkan Mevlüt Oruçoğlu, 13 milyon 310 bin liraya ihalenin verildiğini ifade etti. 352 pazar tezgahının, 11 yöresel ürün satış noktasının, 18 ürün satış mağazasının bulunacağı AVM konseptindeki kapalı pazar alanının bir yıl sonunda açılacağını ifade eden Oruçoğlu, Geyikli için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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