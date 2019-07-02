Gevaş'ta sebze üretimi

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, ilçede yıllardır sebze üreterek hem ekonomiye hem de istihdamına katkı sağlayan üreticileri ziyaret etti.

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Suat Özek ile birlikte ilçede yıllardır sebze üretimini gerçekleştiren işletmecileri ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlk olarak işletmeci Vedat Esen ve Semih Güllü'yü ziyaret eden Kaymakam Çınar, işletmeyi gezdi. Burada yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Çınar, ilçenin ekonomisine sağladıkları katkılardan ve istihdam oluşturmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Daha sonra ilçede yaklaşık 10 yıldır sebze üretimini gerçekleştiren ve bu alanda öncü olan Mehmet Gürbüz ve Necmettin Yavuz'u ziyaret eden Çınar, yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerini kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Çınar, Gevaş'ın turizmde olduğu kadar tarımda da önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Gevaş bir tarım ilçesidir. Turizm kadar tarımıyla da öne çıkan bir ilçe. Bundan dolayı seralarımızı geziyoruz. Seralarımız sadece sebze ve meyve anlamında değil, istihdam anlamında da bize çok büyük katkıları oluyor. Girişimcilerimiz de çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Gevaş'ta çok büyük araziler üzerinde sezonun ürünleri elde ediliyor ve bölgeye satışları gerçekleşiyor. Bundan dolayı hem istihdam hem ekonomik hem de organik ürün pazarında çok büyük öneme haiz bir yerdir. Bizlerde bütün seralarımızı, tarım arazilerimizi gezip bunları işleten çiftçilerimizle hasbihal edip, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır ilçede sebze üreten ve damlama sistemini ilk olarak ilçede gerçekleştirdiklerini ifade eden Necmettin Yavuz adlı sebze üreticisi ise, 970 dönüm açık alan ve 30 dönüme yakın kapalı serada üretim yaptıklarını söyledi. Hedeflerinin Gevaş'ı doğunun Çukurova'sı yapmak olduğunu dile getiren Yavuz, "Burada domates, biber çeşitleri, salatalık, marul, kavun, karpuz, patlıcan yetiştiriyoruz. Bu yıl da kuru fasulye, nohut ve lahanaya öncelik gösterdik" diye konuştu.

İlçenin özellikle istihdamı noktasında önemli bir işletme olduklarını belirten Yavuz, "Şu an dikim zamanında 80, toplama döneminde ise 120 kişi burada çalışıyor. İlçede yaklaşık 11 işletmeci var. Her biri 40 işçi bile çalıştırdığında bu da yaklaşık 500 kişiye denk geliyor. Bu da ilçedeki işsizliği azaltıyor. Ben bu anlamda bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan Kaymakam Çınar ve Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gevaş toprağının çok verimli olduğuna da değinen Yavuz, "Diğer bölgelerden gelen üreticilerin buranın verimi noktasında bizlerle hemfikir oluyorlar. Bu sene kısmet olursa burada yer fıstığı üretimini gerçekleştireceğiz. Geçen sene de muz yetiştirdim. Yaklaşık bir metreyi geçti, ancak fırtına nedeniyle kurudu. Ama ben yılmayacağım ve tekrar deneyeceğim" dedi.

Sebzeleri birçok ile ihraç ettiklerini de ifade eden Yavuz, hedeflerinin Avrupa'ya Gevaş sebzesini göndermek olduğunu sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA