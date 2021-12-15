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Getafe'de Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal takımında ayın futbolcusu oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal takımında ayın futbolcusu oldu.

Getafe'de taraftarlarının oylarıyla belirlenen ve sponsor firma tarafından verilen ayın futbolcusu ödülünü alan Enes, "Gol atınca tabii ki çok daha memnun oluyorsun ama bundan daha fazlası benim için Getafe ve burada olmak. Ligde kalmak önemli." dedi.

Şu anda tek düşüncesinin 19 aralık pazar günü sahalarında Osasuna karşı oynayacaklarını maç olduğunu dile getiren Enes, "Sadece 3 puanı istiyorum. Son maçımızda Alaves'e karşı iyi bir futbol oynadık. 3 puana layıktık ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Şimdi evimizde kazanmak çok önemli." diye konuştu.

Takım olarak son haftalarda futbollarının geliştiğini, inançlarının arttığını kaydeden Enes, "Getafe'nin son yıllarda sahip olduğu kimliğini tekrar kazanmaya başladık. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Getafe formasıyla bu sezon şimdiye kadar 5 kez rakip ağları havalandıran Enes, takımın en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe, geride kalan 17 haftada 12 puanla 19'uncu sırada (sondan birinci) yer alıyor.

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AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri

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