Geri dönüşüne en çok o sevindi! Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı - Haberler Spor
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Geri dönüşüne en çok o sevindi! Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a dönmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Tilki'nin "Gomis'i getirdim. Başardık!" ifadelerini kullandığı paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde beğeni yağdı.

Galatasaray'ın 2018 yılında şampiyon olduğu kadroda bulunan Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki'nin "Sen olsan bari" şarkısıyla özdeşleşmişti. Şarkıyı dilinden düşürmeyen Fransız golcü, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında Tilki'yle şarkıyı beraber söylemişti.

"GOMIS'İ GETİRDİM"

36 yaşındaki futbolcunun yeniden Galatasaray forması giyecek olmasına en çok ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sevindi. Tilki'nin "Gomis'i getirdim. Başardık" ifadelerini kullandığı paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

Geri dönüşüne en çok o sevindi! Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı

Geri dönüşüne en çok o sevindi! Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki, Spor, Haber

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