Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü
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Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü

Inter'den 19,5 milyon euro yaklaşık 175 milyon lira karşılığında Genoa'ya transfer olan İtalyan forvet Andrea Pinamonti, lacivert siyahlıların 20 milyon euroluk geri alma opsiyonunu kullanmasıyla 17 gün sonra eski takımına döndü.

19.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:04

İtalya Serie A, ilginç bir transfere sahne oldu. Andrea Pinamonti, 19,5 milyon euro karşılığında ayrıldığı Inter'e 17 gün sonra 20 milyon euro karşılığnda geri döndü.

Genoa, 2019 yazında Andrea Pinamonti'yi satın alma opsiyonuyla birlikte Inter'den kiraladı. İtalyan ekibi sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak 19,5 milyon euro yaklaşık 175 milyon lira karşılığında transferi tamamladı. Ancak 17 gün sonra Andrea Pinamonti, Inter'e geri döndü.

Yapılan anlaşmadaki geri alma maddesini kullanan Inter, oyuncuyu tekrar kadrosuna kattı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in 20 milyon euro karşılığında Pinamonti'yi transfer ettiği belirtildi.

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İtalyan basını iki kulüp arasında çoklu transfer görüşmesi olduğunu ve Antonio Candreva ile Andrea Ranocchia'nın kısa süre içinde Inter'den Genoa'ya transfer olabileceğini öne sürdü.

Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü
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