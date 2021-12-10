Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Sampdoria kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Sampdoriakarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

GENOA - SAMPDORİAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa - Sampdoria maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:45'te başlayacak.

GENOA - SAMPDORİAMAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa - Sampdoria maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:45'te S Sport plus'ta yayınlanacak

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