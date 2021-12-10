İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Sampdoriakarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Genoa - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

GENOA - SAMPDORİAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa - Sampdoria maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:45'te başlayacak.

GENOA - SAMPDORİAMAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa - Sampdoria maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:45'te S Sport plus'ta yayınlanacak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet