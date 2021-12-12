Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Spor

Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Voleybol Sigortashop Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'ndaki mücadelede ev sahibi Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı ilk sette 27-25, ikinci sette 26-24, üçüncü sette ise 25-11'lik sayılarla 3-0 yendi.

Tribünlerde sporseverler takımı yalnız bırakmazken bir dönem Hendek, Sakaryaspor, Kocaeli Petrol Ofisi'nde futbol oynayan Melih Gürbüztürk mücadelenin onur konuğu oldu.

Maçı, Generali Sigorta Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özden, Beşiktaş Spor Kulübü Yöneticisi Berkan Kocay, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Çaylan ve yönetici Mehmet Kardeş de izledi.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, haftaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Generali Sigorta Sakarya Voleybol, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

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AA / Uğur Subaşı - Spor Haberleri

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