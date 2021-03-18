Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti

18.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:30

Eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir babasının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla babasının evliliğin iptali için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, Kerope Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi.

Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesinin ardından kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddiasıyla Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini öne sürerek hastane ve işbirliği içindeki tüm kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı. Kararda çiftin 2011 yılından beri evli oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtilmişti.

MAHKEME EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı. Mahkeme, Kerope Çilingir'in ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesi yönünde karar verdi.

MATİLD MANUKYAN'IN MAL VARLIĞI

- Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

- İstanbul'da 2 fabrika

- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk

- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

- Fransa'daki bir bankada 150 milyon euro

- 220 ticari taksi

- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler

Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
YÖRÜK: sırtından para kazandıklarına verilsin. hayatlarını harcadığı yuvalarını yıktığı hayallerini gasp ettiği insana geri verilsin.
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
HOCA: O hayırlı paralar buluştuğu kişilere uğur getirecek.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
SALİH: kazandıran kişilere geri dağıtılsın
Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Ünal Karaman Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:12:15. #1.16#
title