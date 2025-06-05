Ustalar Yolculuk Öncesi Araç Bakımında Dikkatli Olun Uyarısında Bulundu

Ustalar Yolculuk Öncesi Araç Bakımında Dikkatli Olun Uyarısında Bulundu
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Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala oto tamircileri, sürücüleri araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyararak, gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda can ve mal kaybının olabileceğine dikkat çekti.

Ustalar uyardı: Yolculuk öncesi araç bakımına dikkat

ÇANKIRI - Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala sürücülere uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçların yapılmayan bakımlarının can ve mal kaybına sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçlardaki sıvı kontrolleri, lastik ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti. Bayram tatilinde yola çıkan araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde can ve mal kaybına sebebiyet verebileceklerini söyledi. Yolculuk öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler ise sanayinin yolunu tuttu.

"Cana geleceğine mala gelsin"

Bayram öncesi oto sanayilerde yoğunluk olduğunu söyleyen Şenol Şentürk,"Bayram hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Yolculuklar esnasında araç tekerlerini, rot balansına, klima gazına ve periyodik bakımlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yola çıkmadan önce yağ bakımları da önemli. Bakımlar yapılmadan yola çıkılırsa kazaya sebebiyet ve yolda kalma ihtimalimiz artıyor. Bakımlar maddi olarak fazla olabiliyor ama cana geleceğine mala gelsin. Randevu sistemini kaldırdık, sırayla teker teker müşteri alıyoruz" dedi.

"Yola çıkılmadan önce ateşleme ve buji bakımlarının yapılması gerekli"

Yola çıkmadan önce ateşleme bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Ümit Andinç de, "Bayram öncesi yola çıkılmadan önce ateşleme ve buji bakımlarının yapılması gerekli. Gazlarını alırken serin havalarda alırsalar daha uygun olur. Çünkü sıcak havalarda aldıklarında şamandıra kitlemeleri olabilir ve gaz geçişlerinde sıkıntı yaşayabilir müşteriler. Yola çıkmadan önce en yakın LPG bayilerinden bilgi alıp yola çıkmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Genel
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