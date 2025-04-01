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Tır Şoförleri Bayramı Kuyrukta Geçirdi

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Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak, tır kuyruğunda geçirmek zorunda kaldılar. Yıllardır bu mesleği icra eden sürücüler, hasretle aileleriyle telefonla bayramlaşarak vakit geçirdiklerini belirttiler.

Tır şoförleri bayramı sırada geçirdi

ARTVİN - Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçirdiler.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçirmek zorunda kaldılar.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, tır parklarının dolmasıyla Karadeniz sahil yolunda yer alan yol kenarlarına sağlı sollu park ederek sıralarını beklemeye başladılar.

Sıralarının kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda, ailelerinden uzak geçirdiler.

Telefonla ailelerini arayan ve hasret gideren tır sürücüleri, sıranın bir an önce kendilerine gelmesini beklediler.

Ailemle telefonla bayramlaştık

15 yıldır tır şoförlüğü yapan Aziz Hasanoğlu şunları söyledi: "Bu bayramı da yollarda geçiriyorum. 40 gün evimden ayrı kalacağım. Kapılarda biraz sıralar hızlı ilerlese iyi olur. Ben Hopa'da sıradayım. Ailem Denizli'de, telefonla bayramlaştık. Ailemi en son 15-20 gün önce gördüm. Zor bir meslek ama mecburen yapmak zorundayız. Çocuklar okuyor, ev kredisi var, mecbur çalışmalıyız."

Tırcının bayramı seyranı olmaz

Yaşar Kocar ise şunları söyledi: "35 yıldır tır şoförüyüm. 3 gündür tır kuyruğunu bekliyorum. Aile özlemi çekiyorum. Tırcının bayramı, seyranı olmaz. Ailemle ayda bir görüşüyorum.

Tır Şoförleri Bayramı Kuyrukta Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Genel
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