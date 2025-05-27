SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi için Prova Uçuşu Yaptı

SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi için Prova Uçuşu Yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Dron kameraları ile kaydedilen nefes kesen anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da prova uçuşu yaptı

Boğaz'da gerçekleşen nefes kesen uçuş dron kamerasıyla görüntülendi

İSTANBUL - Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinleri kapsamında İstanbul semalarında prova uçuşu yaptı. Boğaz'da gerçekleştirilen prova uçuşunun nefes kesen görüntüsü dron kamerasına böyle yansıdı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK gösteri uçuşu öncesi, İstanbul semalarına prova için havalandı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş, nefes kesti. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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