SOLOTÜRK Bursa'da Gösteri Uçuşuyla İzleyenleri Büyüledi
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi, F-16 jetiyle yapılan gösteriyi büyük bir heyecanla izledi.
SOLOTÜRK nefes kesti
BURSA - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı çerçevesinde düzenlenen gösteri uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Genel