SOLOTÜRK Bursa'da Gösteri Uçuşuyla İzleyenleri Büyüledi

SOLOTÜRK nefes kesti

BURSA - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı çerçevesinde düzenlenen gösteri uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SOLOTÜRK, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri için Uludağ Üniversitesi tören alanına gelen yüzlerce kişi, SOLOTÜRK pilotunun F-16 jetiyle yaptığı uçuşu nefeslerini tutarak izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.