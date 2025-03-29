Semt Pazarlarında Bayramlık Giysilere Yoğun Talep

Semt pazarlarında satılan bayramlık giysiler yoğun ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında vatandaşlar sebze ve meyveden daha çok uygun fiyatlar ile satılan giysilere ilgi gösterirken, bir çok vatandaş bayramlıklarını pazardan aldı.

Şuhut ilçesinde her hafta kurulan semt pazarı bayram dolayısıyla bu hafta erken kuruldu. Vatandaşlar bayramlık elbiselerini almak için sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Fiyatların uygun olduğu pazarda vatandaşların özellikle giysilere yoğun ilgi gösterdi. Mağaza fiyatlarının son günlerde pahalı olmasına karşı pazarda fiyatların daha uygun olduğu belirtildi.

Pazarda giysi tezgahı açan esnaflardan İsmail Gezer, satışların önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti.

Hasan Şener isimli bir başka esnaf ise satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, bugün yani arife boyunca iftardan sonrada tezgahlarının açık olacağını vurguladı.