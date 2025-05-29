Haciz gelen kurumun başkanından açıklama: "Alacağımız-vereceğimiz, ticari bir ilişkimiz yok"

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'nden haciz açıklaması: "Borçlu değiliz"

"Bizi icraya veren firma ile hiçbir işimiz yok. Bu şekilde nasıl icraya verildik şaşırıyoruz"

SAKARYA - Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği, olan borçları sebebiyle kraliçe arıları ve makinelerine haciz uygulanmasının ilişkin açıklamalarda bulundu. İcra takibi gönderen firmayla hiçbir ticaret ilişkilerinin olmadığını aktaran Birlik Başkanı Mustafa Ör, "Bizi icraya veren firma ile hiçbir işimiz yok. Bu şekilde nasıl icraya verildik şaşırıyoruz. Günü geçmiş hiçbir borcumuz yok "dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne olan borçları sebebiyle haciz geldiği ve kraliçe arılarına el koyulduğunu iddia edildi. Hususa ilişkin olarak basın açıklaması yapan Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, yeni hizmet binasına kısa süre önce taşındıklarını, taşınma sürecinde gelen e-haciz tebligatlarının fark edilmediğini ve bu sebeple yasal sürenin kaçırıldığını söyledi. Tesise gelen haciz memurlarının ise bal tenekeleri ve birkaç arı yemi üretim makinesine el koyduğunu aktaran Ör, kraliçe arılarıa el konulmadığını söyledi. Haciz işlemlerini başlatan firmayla hiçbir ticaret ilişkilerinin olmadığını aktaran Ör, hukuki süreçte gerekli bütün başvurularını yaptıklarını aktardı.

"Buradan bazı makineleri ve balları haczettiler"

Birlik Başkanı Mustafa Ör, "Burası yeni tesisimiz, Arıcılar Birliği'ni buraya biz taşıdık. Taşınma esnasında e-haciz göndermişler bize. Taşınma esnasında e-haciz'i göremedik ve 7 günlük bir süre var o süreyi geçirdik. Daha sonra buradan bazı makineleri ve balları haczettiler. Haciz eden firma, şirketle hiçbir ticari işimiz, alışverişimiz yok. Şirkette zaten icraya verirken 'şu kadar alacağımız' şeklinde hiçbir şey yazmamış. Aynı zamanda ana arıların haczedildiği söyleniliyor ama ana arıların haczedilmesi, listeye girmesi veya yediemine götürülmesi gibi bir şey söz konusu değil. Arıcılarımızın, üyelerimizin çıkarlarını korumak ve birliğin duruşunu göstermek amaçlı böyle bir basın açıklaması gereği duyduk. Avukatlarımız aracılığı ile gerekli evrakları verdik. 1 ay içerisinde makinelerimizi geri alacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü alacağımız-vereceğimiz, ticari bir ilişkimiz yok. Bu düşünce ile gerekli başvurularımızı yaptık" dedi.

"Bizi icraya veren firma ile hiçbir işimiz yok"

Kendilerini icraya veren firmayla ilişkileri olmadığını aktaran Ör, "O firma ile hiçbir alışverişimiz yok, firmayı araştırdık 2'nci ayda kurulmuş. Biz buranın inşaatı için farklı bir firma ile çalıştık. Yılbaşından önce de bütün ödemelerimizi yaptık. 1 milyon 216 bin TL'lik iş yaptılar ve faturalarını kestiler, biz ödememizi yılbaşından önce gerçekleştirdik. Bizi icraya veren firma ile hiçbir işimiz yok. Bu şekilde nasıl icraya verildik şaşırıyoruz. Günü geçmiş hiçbir borcumuz yok. Tekrar ürünlerimizi en geç 1 ay içerisinde geri alacağımıza eminiz. Bir gelişme olduğu zamanda tekrar basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.