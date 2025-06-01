Kars'ta Yılkı Atlarının Güreşi Görüntülendi

Kars'ta Yılkı Atlarının Güreşi Görüntülendi
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Kars'ta doğal ortamında görüntülenen yılkı atları, güreş tutarak doğanın tadını çıkardı. Dağlarda yaşam mücadelesi veren bu atlar, beslenmek için köy ve ilçelere yakın alanlara iniyor.

Kars'ta yılkı atlarının güreşi kamerada

KARS - Kars'ta özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Güreş tutan 2 yılkı atı ise kameralara yansıdı.

Dağlarda ve yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, otlamak ve yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalara inip karınlarını doyurmaya çalışıyor. Digor ilçesine bağlı Karakale köyü merasına gelen çok sayıda yılkı atı, hem karınlarını doyurdu, hem de koşarak bir birleriyle oynadı. Güreş tutan 2 yılkı atı ise anbe an kaydedildi. Yılkı atları daha sonra hızla koşarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Genel
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