Kapadokya'da 19 Mayıs Coşkusu: Balonlar Gökyüzünde Türk Bayrağı Dalgalandırdı

Kapadokya'da 19 Mayıs Coşkusu: Balonlar Gökyüzünde Türk Bayrağı Dalgalandırdı
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Kapadokya semalarında sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Uçuşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir atmosfer yaratırken, bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Kapadokya semalarında 19 Mayıs coşkusu

Balonlar, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı

NEVŞEHİR - Kapadokya'dan havalanan sıcak hava balonları sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Bölgedeki sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla donatılarak gökyüzüne yükseldi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde havalanan balonlar, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Gün doğumuyla birlikte başlayan uçuşlar, hem milli bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı hem de Kapadokya'nın doğal güzelliklerine farklı bir anlam kattı.

Sıcak hava balon pilotu Ümit Ertosun yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs. Kapadokya semalarında Türk bayrağımızı dalgalandırarak bu günü kutlamış olacağız. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek. Şu an Kılıçlar vadisinden kalkıyoruz. İniş için de Göreme beldesini planlıyoruz. Bu vesile ile herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gencik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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