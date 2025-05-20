Kadıköy'de Galatasaray atkılı araca saldırı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de kalabalık bir grup, Galatasaray atkısı bulunan bir araca tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Caddebostan'da 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler trafik ışıklarında duran ve Galatasaray atkısı bulunan araca saldırdı. Şahısların aracın camına vurdukları, araca tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.