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Jandarma Komandoların Gururlandıran Yemin Töreni

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Hatay'da jandarma komandolar, başarılı operasyonlarıyla tanınan ordunun önemli bir parçası olarak yemin etti. Yemin töreninin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılarak izleyicileri gururlandırdı.

Jandarma komandolardan gururlandıran yemin

HATAY - Hatay'da jandarma komandoların ant içerek yemin ettikleri anlar gururlandırdı.

Yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri başarılı operasyonlarla adından sıklıkla söz ettiren komandolar, ordunun önde gelen neferleri arasında yer alıyorlar. Hassa ilçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma komandolar yemin ederek, an içti. Kamerayla görüntülenen anlar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Komandoların yemin ettiği anlar izleyenleri gururlandırdı.

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Jandarma Komandoların Gururlandıran Yemin Töreni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - Genel
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