İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

Trump'tan Netanyahu'yu Suriye'de zora sokacak karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı

İstanbul'da Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası Açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası'nın açılışını yaptı. Turnuvada, özel öğrencilerin katılımıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Gül, Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası'nın açılışını yaptı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Otizm Farkındalık Günü kapsamında Şişli'de bulunan Saadet Özel Meslek Yüksekokulu düzenlenen Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası'nın açılışını yaptı.

Otizm Farkındalık Günü kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası" düzenlendi. Turnuvaya, Şişli'de bulunan Saadet Özel Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı. Turnuvaya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, çok sayıda öğrenci ve öğretmen izledi. Turnuva 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özgür Efe Mutluay'ın birinci olduğu turnuvada turnuvada dereceye giren çocukların madalyaları takıldı. Programda Vali Gül, öğrencilerle masa tenisi oynayarak turnuva heyecanlarına ortak oldu. Vali Gül'e öğrenciler tarafından tablo hediye edildi.

"Öğrencilerin hayata atılmalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bizim hiçbir kardeşimizi hiçbir hemşehrimizi yok sayma lüksümüz yok. İster özel öğrencilerimiz olsun ister farklı bir yeteneği olsun sonuç itibarıyla hepsi birbirinden kıymetli. Hepsine uygun özel eğitim verme durumundayız. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özel öğrencilerimizle ilgili önemli çalışmalar başlatıldı ve önemli mesafeler yol alındı. Bu hiçbir eksiğimiz yok demek değildir. Ama yapılanlara bakıldığında kalan meselelerin de çözülebilecek durumda olduğunu görüyoruz. Bu okul İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapıldı. Bu okul gibi İstanbul'umuzda bin 400 okulumuzu ya yeniden yaptık ya da güçlendirdik. Yani öğrenciler İstanbul'un en güvenli binalarında yaşıyorlar. Depreme dayanıklılık testleri yapıldı. Dayanıksızsa yıkıldı, güçlendirilmesi gerekiyorsa da güçlendirildi. Bu ve buna benzer meslek lisesinde öğrencilerin hayata atılmaları ve kendi yetenekleri nispetinde yapabilecekleri işleri yaparak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.