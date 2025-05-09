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İstanbul Boğazı'nda İki Dev Kruvaziyer Gemisi Görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda İki Dev Kruvaziyer Gemisi Görüntülendi
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İstanbul Boğazı'nda demirleyen 326 metre uzunluğundaki Celebrty Ascent ve 330 metre uzunluğundaki Princess Crusıes gemileri, yaklaşık 7 bin turisti İstanbul'a getirerek turizm ekonomisine katkı sağlıyor. Gemilerin eşsiz manzarası ve sunduğu etkinlikler ilgi çekiyor.

İstanbul Boğazı'nda iki dev kruvaziyer gemisi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da iki dev kruvaziyer gemisi Galataport Limanı'nda Boğaz'la birlikte böyle görüntülendi.

Tarihi yarımadanın karşısında Boğaz'a demir atan 326 metre uzunluğundaki Celebrty Ascent ve 330 metre uzunluğundaki Prıncess Crusıes gemileri Galataport Limanı'na demirledi. İstanbul için yaklaşık 7 bin turisti getiren gemiler turizm ekonomisine katkı sağlıyor. Cihangirdeki apartmanların yüksekliği ile aynı yüksekliğe sahip dev gemiler havadan çekilen görüntüler ile ilginç manzaralar oluşturdu. Princess Crusıes geminin terasında ise İstanbul manzarası eşliğinde sinema gösterimi yapıldı. Şehrin siluetiyle bütünleşen gemiler, İstanbul Boğazı ile eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Celebrty Ascent gemisinde ise seyir teraslı restoran görenlerin ilgisini çekti. Turistlerin geminin seyir terasından İstanbul'u izlediği anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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