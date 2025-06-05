Haramidere'de Bayram Alışverişi İzdihamı

Haramidere'de Bayram Alışverişi İzdihamı
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Kurban Bayramı arifesinde, Haramidere'deki bir zincir markette indirimli ürünler için akın eden vatandaşlar yoğun kalabalık oluşturdu. Uzun kuyruklar oluşurken, alışveriş yapanlar indirimli fiyatlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Arife Günü alışveriş izdihamı: Haramidere'deki zincir markette yoğunluk yaşandı

İSTANBUL - Kurban Bayramı arifesinde Haramidere'de bulunan bir zincir market, indirimli ürünlere akın eden vatandaşlarla doldu taştı. Bayram alışverişi için markete gelen vatandaşlar, reyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman yürümekte dahi zorlandı.

Marketin sebze ve meyveden et ve süt ürünlerine, kuru gıdadan tekstile, temizlik malzemelerinden ev aletlerine kadar binlerce çeşit üründe sunduğu indirimler, vatandaşların ilgisini büyük ölçüde çekti. Özellikle şeker, çikolata, sebze ve meyve reyonlarında oluşan sıralar dikkat çekti.

Alışveriş yapan vatandaşlar, indirimli fiyatlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

"Fiyatlar İyi Olduğu İçin Burayı Tercih Ettim"

İsmail Yiğit, "Bayramlık ihtiyaçlarımızı aldık. Memlekete gidemedik bu bayram. Buradaki fiyatlar diğer marketlere göre daha iyi olduğu için burayı tercih ettim," dedi.

"Misafirimiz Çok Gelir İnşallah"

İhtiyacı olan her şeyi aldığını belirten Mehmet Ali Filiz "İhtiyacımız olan her şeyi aldık. Bu bayram inşallah misafirimiz çok gelir. Fiyatlar normal piyasaya göre," şeklinde konuştu.

"Tahmin Ediyorduk Ama Yoğunluk Çok"

Mustafa Özkan, bayram alışverişindeki yoğunluğu tahmin ettiğini belirterek, "Alışverişi yapacağız, bayramda İstanbul'dayız. Güzel bir bayram geçirmeyi bekleyeceğiz. Burada fiyatları uygun buluyoruz, onun için sürekli burayı tercih ediyoruz," dedi.

"Bayram Üzeri Büyük Marketler Daha Uygun"

Mehmet Savaş isimli vatandaş, "Bütün burası güzel ve yoğun. Bayramda ihtiyacı olan her şeyi alıyoruz. İstanbul'da sokağa çıkmayacaksın, her yerde çok yoğun kalabalık var. Son gün ama çocuklar için çıktık, zamanımız da vardı. Bayram şekerimizi alacağız. Bayram üzeri etlerde de indirim oluyor, onu da alacağız. Bayram üzeri olduğu için büyük marketler daha uygun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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