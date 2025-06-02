Görme Engelli Şair Yusuf Durdurmuş'un Başarı Hikayesi

Görme Engelli Şair Yusuf Durdurmuş'un Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan görme engelli Yusuf Durdurmuş, engellerine rağmen kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırarak, engelleri sanatla aştığını kanıtladı. Bilgisayar kullandığı özel yazılımlar sayesinde hayata dokunan Durdurmuş, bağımsızlık vurgusuyla engelli bireylere ilham veriyor.

Gözleri görmüyor, kalemi hayata dokunuyor

Engelleri şiirle aştı: Görmeden yazdı, gönülleri gördü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki doğuştan görme engelli milli sporcu ve yazılımcı Yusuf Durdurmuş, üç yıl boyunca kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırarak, engelleri sanatla aşan bir başarı hikayesine imza attı.

Hendek ilçesi Martinler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Yusuf Durdurmuş, doğuştan görme engelli olmasına rağmen azmiyle birçok başarıya imza attı. Görme engeline rağmen geliştirdiği teknolojik becerileri sayesinde şiirlerini bilgisayarda özel yazılımlar yardımıyla yazıya döken Durdurmuş, arkadaşlarının teşvikiyle birikimlerini kitap haline getirerek okuyucuyla buluşturdu. Kitabını ilçede kurulan kitap fuarında sergileyen Durdurmuş, okuyucuların yüreklerine dokundu. Engelli bireylerin istedikleri takdirde her şeyi başarabileceğini belirten Durdurmuş, bu bireylerin kendilerine yetebilmeyi öğrenmeleri gerektiğini aktardı.

"Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum"

Yazdığı notları şiir kitabı haline getiren görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Bilgisayarda tutuyordum ve silmiyordum. Toparlayınca şiir kitabı ortaya çıktı. Bazı arkadaşlarımla şiirlerimi paylaştım, kendileri bunların bir kitap olarak basılabileceğini söylediler ve bu yola girmeye karar verdim. Bilgisayarda, görme engellilere özel yazılımlar kullanıyorum aynı zaman da kendim de yazılımcıyım. Görme engelli insanlara yazılım, donanım işlerinde yardımcı oluyorum. Ekranda normal insanların fareyle ulaştığını biz görme engelliler, klavye üzerinden yapıyoruz. Yazı yazmaktan, program yazmaya, mailden sosyal medyada gezmeye kadar her şeyi yapabiliyoruz" dedi.

"Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır"

Engelli bireylere mesaj veren Durdurmuş, "Görme engelli bireylerimiz kendilerini geliştirmek için öncelikle ilk yapacakları iş bağımsızlıklarını kazanmaktır. Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır. Bu sebeple öncelikli hedefleri kendi kendilerine yetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ardından ne yaparlarsa yapsınlar bir tane bilgisayar edinsinler ve dünyaya giriş yapsınlar. Bundan sonrasında ise istedikleri her şeyi rahat bir şekilde yapabilirler. Ailem benim her zaman yanımda durdu. Her zaman bu hayatta imkanlar dahilinde elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Genel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.