Erciyes Kayak Merkezi'ni 2.7 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Erciyes'i 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezini 2024-2025 kayak sezonunda 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda 2024-2025 kayak sezonu 119 gün sürdü. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gördüğü Erciyes'i kayak sezonunda 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Sezondan memnun olduklarını kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "2024-2025 sezonunu kazasız belasız olarak hem ülkemiz hem şehrimiz hem de yerli ve yabancı turist sayılarına göre çok güzel geçti. Bu sene sezonu 30 Ekim'de erken açmıştık. Bayram tatiline de uzatırız diye düşünüyorduk ama havaların sıcak gitmesi ve kuvvetli rüzgarlardan dolayı pistlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Geçen sene sezonumuz 108 gün sürmüştü, bu sene 119 gün sürdü. Sezon 4 aya yakın sürdü. Bu sene 2 milyon 750 kişi gerek yaya olarak gerek kayakçı olarak Erciyes'i ziyaret etti. Bizim için önemli olan dağa ziyaretçi çekmek ve bu ziyaretçilerinde büyük oranda kayak yapan insanlar olması. O yüzden turnike sayısına bakarız. Geçen sene turnike dönüş sayımız 2 milyon 100 bin civarındaydı, bu sene 2 milyon 520 bin oldu. Geçen seneye göre kayak yapmaya gelenlerin sayısı yüzde 20 artmış" ifadelerini kullandı.

Charter seferlerin devam ettiğini kaydeden Elcuman, "Yerli ve yabancı birçok turist ağırladık. Yine Çekya'dan ve Polonya'dan direk uçuşlarımız oldu. Bunlar 15 haftaya yakın sürdü. Onlar çok memnun kaldılar. Bu sene Polonya'dan ikinci bir sefer getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda çok istekliler ve gerçekleştirebilirsek gelen ziyaretçi sayısı artacak. Endonezya ve Malezya'dan gelen turistler arttı. Özellikle daha önce Kapadokya Bölgesine gelenler kar görmüyorlardı. Bu sene onlar kayak yapmaya başladılar. Hatta Kapadokya'daki seyahatlerini kısa tutup burayı fazla kullanmaya başlayanlar oldu. İngiltere pazarı ile 2 senedir uğraşıyoruz ve bu sene gruplar geldi. Onlarda çok memnun kaldılar. Şuan birkaç acente ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türk hava şirketlerinden bazıları İngiltere'den direk uçacaklar" şeklinde konuştu.