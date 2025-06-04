Bayram Tatili Göçü Başladı: Sakarya'da Trafik Durma Noktasına Geldi

Bayram Tatili Göçü Başladı: Sakarya'da Trafik Durma Noktasına Geldi
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, Sakarya'da otoyol kesişiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, emniyet güçleri sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

Bayram tatili göçü başladı: Otoyolun kesişim noktasında trafik durdu

Kilometrelerce araç kuyruğu böyle görüntülendi

SAKARYA - Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyolların kesişim noktasında duran trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı. İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Sakarya Valiliği koordinesinde bayram için alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler aldı. Şehir genelinde Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Genel
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