Bakan Uraloğlu'ndan Ordu-Giresun Havalimanı Açıklaması: Cazibe Merkezidir

Bakan Uraloğlu: "Ordu- Giresun Havalimanı, bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir"

ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ordu-Giresun Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa'nın denize dolgu yöntemiyle inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 22 Mayıs 2015 yılında hizmete alınan havalimanının, Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu belirten Uraloğlu, "Ordu-Giresun Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir" ifadelerine yer verdi.

"Yolcu sayısı yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştı"

Ordu-Giresun Havalimanı'nın, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Karadeniz'in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı; turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştı" şeklinde konuştu.

"2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdik"

Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesislerinin tamamının deniz üzerine inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdik. 3 bin metre uzunluğundaki pistimiz, teknik bloklarımız, kulemiz ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binamızla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdık" açıklamasında bulundu.

"Havalimanımız Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır"

Ordu-Giresun Havalimanı'nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Havalimanımız Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Karbon Akreditasyonu Programı'nda Seviye 2 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda erişilebilirlik belgesiyle, her vatandaşımız için ulaşılabilir bir tesis konumundadır" ifadelerini kullandı.