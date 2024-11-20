Arhavi'de 21 Milyon Liralık İkramiye Merak Konusu

Arhavi'de 21 Milyon Liralık İkramiye Merak Konusu
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Arhavi'de 21 Milyon Liralık İkramiye Merak Konusu
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Milli Piyango İdaresi'nin Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye Arhavi'de bir bayiye isabet etti. Talihlinin kim olduğu ilçede merakla bekleniyor.

21 milyon liralık talihli ilçede merak konusu oldu

ARTVİN - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine isabet etti. Talihlinin kim olduğu, 17 bin nüfuslu ilçede büyük merak konusu oldu.

17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. "5+1" bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenilirken, ikramiyeyi kazanan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Talihli kuponun oynandığı bayinin kapalı olduğu belirtilirken, haber kısa sürede ilçede yayıldı. Vatandaşlar arasında kazananın kim olduğuna dair tahminler ve merak dolu konuşmalar başladı.

Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek "İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur" derken, bir diğer esnaf Hasan Odabaş, kazananı merak ettiklerini belirterek "Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Yusuf Gedik ise esprili bir dille, "21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız" dedi.

Büyük ödülün sahibi henüz ortaya çıkmasa da, bu olay Arhavi'de büyük bir heyecana neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN EMRE ERGÜN - Genel
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