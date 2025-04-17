2025 Yüzme Sezonu İçin Deniz Suyu Kalitesi Takibi Başlıyor

2025 yüzme sezonu öncesi deniz suyu kalitesi takibi başlıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de, 2025 yılı yüzme sezonu kapsamında deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları başlıyor. İl genelinde Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan 8 ilçede 99 farklı noktadan düzenli olarak deniz suyu numunesi alınacak.

Balıkesir İl Yüzme Suyu Komisyonu'nun toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Marmara ilçelerinde yer alan 86 yüzme alanındaki toplam 99 izleme noktasında, yüzme sezonu boyunca (Haziran-Eylül 2025) her 15 günde bir deniz suyu örnekleri toplanacak.

İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından alınacak numuneler, Balıkesir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edilecek. Elde edilen sonuçlar hem Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyurular bölümünde, hem de Sağlık Bakanlığı'nın https://yuzme.saglik.gov.tr internet adresinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın web adresinde, yüzme sezonuna ait güncel sınıflandırma bilgilerine de yer verilecek. Yetkililer, vatandaşların denize girmeden önce bu adreslerden su kalitesine dair bilgilere ulaşabileceklerini belirtti.