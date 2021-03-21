Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
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Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi

21.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:30
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'daki gençlik merkezlerini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'daki gençlik merkezlerini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Şehzadeler, 75. Yıl, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Kula gençlik merkezlerinde ve spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk'e ziyaretlerinde, Gençlik ve Spor Bakanı danışmanı Tolga Özenç Özençel, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkan Hüseyin Tosun eşlik etti. Genel Müdür Öztürk, gençlik merkezinde ve spor tesislerinde yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı.

Gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrencilerle de bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, gençlerle ve velilerle sohbet etti.

"Amacımız ülke gençliğine en iyi hizmeti verebilmek"

Amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlere daha iyi hizmet edebilmek olduğunu aktaran Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk, "Normalleşme ile birlikte gençlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde gençlik merkezlerimizde ve spor tesislerimiz ağırlıyoruz. Burada pırıl pırıl gençler yetişiyor. Müzikten resme, dil eğitiminden deneyap atölyelerine kadar birçok hizmeti onlarla buluşturuyoruz. Burası gençlerimizin ikinci evi gibi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak için gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize bekliyoruz." dedi. - MANİSA

Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa'da gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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