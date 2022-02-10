Gençlik ve spor faaliyetleri masaya yatırıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Yıldırım, il genelindeki spora ve gençliğe yapılan yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, ülkenin geleceği gençler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Aziz Yıldırım, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlük önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından karşılanan Vali Yıldırım, İl Müdürü Üzgün'ü makamında ziyaret etti. Vali Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Üzgün, kent genelinde ülkenin geleceği olan gençliğe büyük önem verdiklerini, şehrin gençliği ve spor faaliyetleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Ziyaret sonrasında Vali Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, kurum personeli ile toplantı salonuna geçti. Gerçekleştirilen toplantıda Vali Yıldırım, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ve diğer ilçelerdeki gençlik ve spora yönelik yapılan yatırımlar ile faaliyetler hakkında brifing aldı. - TEKİRDAĞ