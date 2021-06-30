Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Posof'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin ve Şube Müdürü Hamdi Çiçek, Posof'a gelerek sportif faaliyetler hakkında bilgiler aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin ve Şube Müdürü Hamdi Çiçek, Posof'a gelerek sportif faaliyetler hakkında bilgiler aldılar. Sporcularla çay bahçesinde Posof Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürüyle toplanarak sohbet ettiler ve sıkıntıları dinlediler.

Sadece futbol sporunun yapıldığı Posof her türlü spora uygun olmasına rağmen fazla branşlarda faaliyet gösterilmiyor. Okullar da ise anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Taekwondo yaptırılıyor. Lise çağında olan ve daha büyük kişiler için futboldan başka spor branşı bulunmuyor.

Türkiye tarihinde Ardahan'da ilk defa 2008 yılında başlatılan Tekvando faaliyetleri 2012 yılında kapatılmıştı.

Gençlik Spor Bakanlığı heyeti ilçede tüm branşlarda spor faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli planlamaların yapılacağı belirttiler.

Okulları gezen yetkililer Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı