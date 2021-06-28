Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve beraberindekilerle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yeni yapılan tesislerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kayak merkezinin bulunduğu alanda gençlerle uçurtma uçurup okçuluk ve golf branşlarında antrenman yapan sporcularla görüşen Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, beraberindekilerle daha sonra Ardahan'ın Göle ilçesine geçerek Gençlik Merkezi'ndeki sporcularla sohbet etti.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin'i ziyaret eden Kasapoğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede belediye tarafından yapımı tamamlanan Göle Gençlik ve Kültür Merkezi'ni gezen Kasapoğlu, merkeze yapılan çalışmaları inceledi.

Merkezden çıkarken alandaki vatandaşların çay ikram ettiği Kasapoğlu, Göle'de yapımı süren havuz inşaatını gezdi ve statta penaltı atışı yaptı.

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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