: Gençlik Projelerinde destek başvuruları sonuçlandı! 17,5 milyon lira verilecek

10.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:01

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

REKOR BAŞVURU OLDU

1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarını kendi Twitter hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu, rekor başvuru olduğunu söyledi. Kasapoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz hayallerini hayata geçirmek istedi, bize de yol arkadaşlığı düştü. Rekor başvuru olunca bütçeyi 17,5 milyon TL'ye çıkardık. "

Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

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