Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu

Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, kırmızı-siyahlı taraftarlarla bir araya geldi.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, kırmızı-siyahlı taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki buluşmada, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş da yer aldı.

Başkan Akdaş ve taraftarlardan sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, taraftarların belirlediği temsilcilerden oluşan heyete, gelecek süreçte taraftarla bir arada olacaklarını ve birlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Taraftarın içinden gelen birisi olarak acil çözülmesi gereken sorunları bildiğini ve bundan sonra da katkılara açık olacaklarını belirten Soylu, Akdaş'ın da üyeliklerle ilgili sorunları çözeceğini dile getirdi.

Yönetim kuruluna güvenlerini dile getiren taraftarlar ise bundan sonraki süreçte hep birlikte camia için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Niyazi Akdaş ve Mehmet Soylu'nun yanı sıra başkan vekili Arif Ölmez, İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan Kubilay Güvenç, kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Esra Özel ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu da toplantıda yer aldı.

Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Emel Sayın Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:22:32. #1.14#

title