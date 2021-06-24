Gençlerbirliği yönetimi taraftarla buluştu

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, kırmızı-siyahlı taraftarlarla bir araya geldi.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, kırmızı-siyahlı taraftarlarla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki buluşmada, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş da yer aldı.

Başkan Akdaş ve taraftarlardan sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, taraftarların belirlediği temsilcilerden oluşan heyete, gelecek süreçte taraftarla bir arada olacaklarını ve birlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Taraftarın içinden gelen birisi olarak acil çözülmesi gereken sorunları bildiğini ve bundan sonra da katkılara açık olacaklarını belirten Soylu, Akdaş'ın da üyeliklerle ilgili sorunları çözeceğini dile getirdi.

Yönetim kuruluna güvenlerini dile getiren taraftarlar ise bundan sonraki süreçte hep birlikte camia için çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Niyazi Akdaş ve Mehmet Soylu'nun yanı sıra başkan vekili Arif Ölmez, İstanbul bölgesinden sorumlu asbaşkan Kubilay Güvenç, kamu ilişkileri ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Esra Özel ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu da toplantıda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar