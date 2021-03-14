Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduları mücadeleyi yorumladı. Yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu söyleyen Bulut, "Bize olunca çizgiler farklı çekiliyor. Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusunu değerlendiren Erol Bulut, "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak kendi evimizde de maalesef rekor kırıyoruz mağlup gelerek. Oyuna baskılı başlayıp gol de attı. Rakip ilk yarı hiç gelemedi. Kendi kalemize gol attık ve 1-1 oldu. 3-5-2'ye döndük ama değerlendiremedik" dedi.

"BİZE OLUNCA ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR"

Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golün ofsayt olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Bence % 100 ofsayt olan pozisyondan gol yedik. Bize olunca çizgiler farklı çekiliyor. Bir daha değerlendirirlerse pozisyon ofsayt. Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Erol Bulut, "İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzde 10 maç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.