Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sabah antrenmanına başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, akşam ise ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından antrenman maçı yaptı. Antrenmanı, bir grup Gençlerbirliği taraftarı da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar