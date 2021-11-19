Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçına hazır
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alandaki top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.