: Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, başkent derbisini değerlendirdi

19.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:00

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisinden iyi sonuçla ayrılmaya gayret edeceklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün son maçlarını kazandığına işaret eden Hamzaoğlu, "Ankara için önemli bir maç. İki takım da maça moralli girecek. İki takım da formda." dedi.

MKE Ankaragücü ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ı Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "İki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Alanyaspor karşılaşmasından sonra bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. İnşallah, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırız." diye konuştu.

Hamzaoğlu, "Çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşularını iyi yapan oyunculara sahipler. Bunu da oyun anlayışı olarak benimseyen bir takım. Onlara o fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Biz de iyi oyun oynayıp sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Sefa Yılmaz geçen maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, onu 1,5-2 ay aramızda göremeyeceğiz. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Stancu'nun golle dönmesi ise sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ayite'nin de sakatlığı vardı, onun durumuna da hafta sonuna kadar bakacağız."

Hamzaoğlu, bu sezonki hedeflerinin sorulması üzerine, "Geldiğimde de söylemiştim; sezonu ilk 10'da bitirebilirsek bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. İnşallah bunu da başarırız." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nin başkent derbisinin ardından Galatasaray ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçını düşünmek için önümüzde bir haftamız daha olacak. Şu an tamamen Ankaragücü maçına odaklandık. Artık bundan sonraki bütün maçlar zor geçecek. Çünkü telafisi olmayan haftalara girdik. 'Seyirci sayısı olarak bu haftaki derbi maçında rekor kırmalıyız' diye düşünüyorum. Bizleri destekliyorlar, geldiğimizden beri seyirci sayımızda artış var. Bu bizi çok memnun ediyor. İnşallah biz de onların beklentilerine cevap veririz. Onlara yakışan bir şekilde centilmence mücadelemizi sürdürüp iyi sonuçlar alırız. Taraftarlarımızı bu hafta bekliyoruz. Ankaragücü taraftarını da bekliyoruz. İki takım olarak inşallah onlara güzel bir maç izlettiririz."

Kaynak: AA

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