Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini yeniledi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen'in sözleşmesini uzattı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen'in sözleşmesini uzattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.

Kaynak: AA