Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda iş insanı Niyazi Akdaş 197 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. 

Başkan seçilen Niyazi Akdaş, yaptığı konuşmada, "Öncelikle belirtmeliyim ki, bu göreve, kulübümüzde çok değer verdiğim birçok delegenin ısrarı üzerine aday olmayı kabul ettim. Yalnız olmadığımı ve şahsıma olan desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini de gelen telefonlardan, mesajlardan görüyorum. Her ne kadar sayın Cavcav toplam borç miktarı 90 milyon TL diyorsa da rakamlar yaklaşık 130 milyon TL gibi bir borç olduğunu gösteriyor ve kur farkından dolayı her gün artıyor. Nedendir, nasıl olmuştur bunlara da girmek istemiyorum. Bu borcun altından kalkmak için birlik beraberlik zamanıdır. El birliği ile eski yeni demeyip hepimizin el ele verip, taşın altına elimizi sokup kulübümüzü bu açmazdan kurtarmamız gerekiyor. Ayrıca şahsıma gösterilen bu teveccüh azaldığı ve kulübümün menfaatlerini yeteri kadar koruyamadığımı hissettiğim takdirde asla koltuğa yapışmayacağım. Harcamalarda azami tasarrufa gidilecektir. Sezon başında gelirlere göre gider bütçesi yapılacak ve o bütçe içinde kalınacaktır. Toplanan ilave paralarla borç ödemeleri gerçekleştirilecektir. Belediyeler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, federasyon ve diğer devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurarak, kulübün kurumsallaşmasının gerektiğine inanıyorum. Bugünden itibaren en büyük hedefimiz aldığımız bu onurlu görevi yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızla birlikte şerefimizle tamamlayarak, bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlara bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler ve daha güçlü bir Gençlerbirliği bırakmak olacaktır" şeklinde konuştu. 

43 YILLIK CAVCAV YÖNETİMİ SONA ERDİ 1978'den beri kulübün başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'de göreve gelen Murat Cavcav, seçimde "Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne başkan olmak da aday olmak da kolay değil. Aday arkadaşlar bunu yaşayarak gördü. Ben ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım, hatalarımızı da doğrularımızı da üstlenerek görevden ayrılıyoruz. Bugünden sonra kardeşinin, yani Gençlerbirliği'nin mutluluğunu isteyen bir taraftarım. Gençlerbirliği'ni ilerlerde, armayı zirvede görmek benim mutluluğum olacak. Bugün sadece bu kulübün başkanlığından ayrılıyorum. Hiçbir zaman Gençlerbirliği'nin gönlümdeki yeri değişmeyecek. Başkana ve ekibine başarı diliyorum" dedi. 

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20'nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Diego Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 14:09:09. #1.13#

title