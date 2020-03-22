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İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği, Türkiye, Spor

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

22.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:47
Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, 'evde kal' çağrısı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısı yaptı.

Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Halil İbrahim, videolu mesajında, "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, 'evde kal' çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, "evde kal" çağrısı yaptı

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